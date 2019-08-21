مستوطنون يعطبون مركبات ويخطون شعارات في سلفيت

وطن: أقدم مستوطنون الأربعاء على إعطاب إطارات سيارات، وكتابة شعارات عنصرية في قرية حارس غرب سلفيت.

وقال رئيس مجلس قروي حارس الشيخ عمر سمارة إن عددا من المستوطنين اقتحموا القرية في ساعات متأخرة من الليلة الماضية وقاموا بإعطاب عدد من اطارات سيارات المواطنين، وخط شعارات عنصرية على جدران المواطنين.

واضاف سمارة ان القرية تتعرض للعديد من ممارسات الاحتلال من اقتحام واغلاق للمدخل الرئيسي، وهدم واخطارات لعدد من منازل المواطنين بحجة البناء في مناطق "ج".