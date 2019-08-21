إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في اليمن

وطن: سقطت طائرة عسكرية أمريكية مسيرة من طراز "إم.كيو-9"، اليوم الأربعاء، فوق اليمن.

وأعلن مسؤولان أمريكيان أن الطائرة العسكرية أسقطت فوق محافظة ذمار باليمن جنوب شرقي العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله"، بحسب وكالة "رويترز.

وأضاف المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن الطائرة أسقطت في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء.

وكانت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لحركة أنصار الله قد نقلت، في وقت سابق، عن متحدث عسكري من الحركة قوله إن الدفاعات الجوية للحركة أسقطت طائرة أمريكية مسيرة.

وتقود السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015، عدواناً على اليمن، حيث بات اليمن بفعل العدوان المتواصل، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.