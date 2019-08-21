الإسلامي الفلسطيني يكرم ناجحي "الإنجاز" في عنبتا

وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني رعايته لحفل تكريم الطلبة الناجحين في برنامج "الإنجاز" في بلدة عنبتا قضاء طولكرم.

وحضر حفل التكريم عن البنك الإسلامي الفلسطيني مساعد المدير العام للعمليات المصرفية رائد عبد الحليم وعدد من مدراء فروع منطقة الشمال.

وعبر عبد الحليم عن افتخار البنك بالطلاب المتفوقين في كافة أرجاء الوطن وتمنى لهم مستقبلا مزهرا، داعيا إياهم إلى بذل المزيد من الجهد والتركيز في دراستهم الجامعية ليتميزوا في دراستهم من أجل نفع أنفسهم وبلدهم بالعلم.

ويهتم البنك الإسلامي الفلسطيني بتلبية احتياجات المجتمع من خلال برنامج المسؤولية المجتمعية ويركز بشكل خاص على دعم قطاعي الصحة والتعليم لإيمانه العميق بأن بناء الانسان هو أقصر طريق لبناء وطن قوي قادر على مواجهة التحديات.

ويساهم البنك في تطوير العملية التعليمية من خلال المساهمات المادية والمعنوية الداعمة للمدارس والجامعات ومن خلال جائزة "البنك الإسلامي الفلسطيني للبحث العلمي" والتي يطلقها سنويا لتشجيع الباحثين على اثراء الحالة العلمية في فلسطين بأبحاث رصينة ذات قيمة مضافة، كما يقوم البنك بنقل خبرات موظفيه للطلاب في الكليات المختلفة من خلال الندوات وورش العمل التي يشارك فيها موظفوه.

ويطرح البنك الإسلامي الفلسطيني برنامجا مخصصا لتمويل الرسوم التعليمية دون اي زيادة على اسعارها الأصلية بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية الوطنية تشمل كافة مراحل التعليم، ويهدف البرنامج لمساعدة الطلاب في الحصول على التعليم اللائق ومساعدة ذويهم على تسديد رسوم المؤسسات التعليمية بشكل ميسر يتناسب ودخلهم.