الأسير خليل بشارات على موعد مع الحرية اليوم

رام الله- وطن: من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال اليوم الأربعاء، عن الأسير خليل ذياب بشارات من بلدة طمون قضاء طوباس بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 16 عاماً.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المجاهد خليل بشارات بتاريخ 05/08/2003م؛ وأصدرت محكمة سالم العسكرية حكماً بحقه بالسجن لمدة (16) عاماً، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في أعمال مقاومة والعمل على تجهيز استشهادي وإطلاق نار تجاه قوات الاحتلال الصهيوني.

الجدير بالذكر أن الأسير خليل بشارات ولد بتاريخ 03/05/1982م، وهو أعزب، واعتقل في سجن النقب الصحراوي.