تدهور الوضع الصحي للأسير المضرب أحمد غنام

رام الله- وطن: أجلت محكمة الاحتلال اليوم الأربعاء، جلسة الاستئناف للأسير المريض المضرب عن الطعام أحمد عبد الكريم غنام (42 عاما) من دورا جنوب الخليل.

وقال مكتب "إعلام الأسرى" نقلا عن محامي الأسير إن وضعه الصحي صعب للغاية حتى للوصف، فهو يعاني من صعوبة في التنفس والمشي وعدم القدرة على تحريك يده اليسرى وهبوط حاد في نبضات القلب، إضافة إلى نزيف في الأنف وفقدانه أكثر من 17 كيلو من وزنه، يقبع في العزل الانفرادي في سجن بئر السبع وهو قسم تابع للمعتقلين الجنائيين.

وأعرب المحامي عن تخوف من عودة مرض سرطان الدم للأسير بسبب نقص المناعة، حيث أنه عانى منه سابقا وتم إجراء عملية زراعة نخاع له وبحاجة لمتابعة طبية حثيثة.

وأوضح بأنه تم تأجيل محكمة الاستئناف له بسبب عدم إحضار ملفه الطبي، وأيضا تم إعطاء أمر للمخابرات للمثول أمام القاضي خلال 24 ساعة من اليوم.