السودان.. البرهان وأعضاء مجلس السيادة يؤدون اليمين الدستورية

رام الله - وطن: أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة بالسودان، أمام رئيس القضاء. وذلك بعد إعلان تشكيلة المجلس أمس.

وادى أعضاء مجلس السيادة اليمين الدستورية، وذلك بعد يوم من صدور مرسوم بتشكيل المجلس برئاسة البرهان، في إطار تنفيذ ما تم التوافق عليه بشأن المرحلة الانتقالية.

ويتكون المجلس من 11 عضوا، من بينهم ستة مدنيين وخمسة عسكريين. وسيترأسه البرهان للأشهر الـ 21 الأولى، في حين سيحكمه مدني لفترة 18 شهرا المتبقية من المرحلة الانتقالية، ومدتها 39 شهرا.

وتشكل بعضوية كل من الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) والفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، واللواء إبراهيم جابر، وحسن شيخ إدريس، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن التعايشي، وصديق تاور كافي، وعائشة موسى، ورجاء نيقولا عبد المسيح.

وكان المجلس العسكري وقوى التغيير قد وقعا السبت الماضي بصورة نهائية على وثيقتي "الإعلان الدستوري، الإعلان السياسي" بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.

وتضم هياكل السلطة خلال الفترة الانتقالية ثلاثة مجالس: مجلس الوزراء، المجلس التشريعي، مجلس السيادة.