مساعٍ أردنية لاستعادة اسرى اردنيين من سجون الاحتلال

وطن: كشفت مصادر من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وجود تنسيق أردني إسرائيلي، لاستعادة مجموعة من الأسرى الأردنيين في معتقلات الاحتلال، ليقضوا باقي محكوميتهم في الأردن.

وبينت ذات المصادر، أن هذه المعلومات وصلت إلى الأسرى بعد زيارة ممثلين من السفارة الأردنية في تل أبيب إلى مواطنيها في سجن النقب.

يشار إلى أن 6 أردنيين على الأقل في سجن النقب.

يُذكر أن آخر صفقة مشابهة بين الأردن والاحتلال لاستكمال أردنيين قضاء عقوبتهم في محكوميتهم في الأردن، تعود إلى 2007، بعد اتفاق بين عمان وتل أبيب.

المصدر: a24