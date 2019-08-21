هدم العراقيب للمرة 150

وطن: اقتحمت قوات من الشرطة ووحدة "يوآف" التابعة لما يسمى "سلطة تطوير النقب"، بمرافقة عناصر من وحدة الشرطة الخضراء، بلدة العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، وأقدمت على هدمها للمرة 150 ومصادرة خيام الأهالي واستفزازهم، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

واعتقلت الشرطة خلال مداهمة العراقيب، قاصرا من البلدة وقد جرى اقتياده للتحقيق إلى مركز "يوآف" في بئر السبع، في الوقت الذي لم تتضح فيه الخلفية بعد.

وأقدمت الشرطة على تفكيك خيام أهالي العراقيب وتمزيقها وجرها إلى خارج مسطح البلدة دون استخدام جرافات الهدم.

وكانت محكمة الصلح في بئر السبع، قد أطلقت بالأمس سراح الشيخ صياح الطوري ونجله عزيز الطوري بعد اعتقالهما على يد الشرطة ومطالبتها بإبعادهما عن العراقيب.

(عرب48)