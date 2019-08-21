"أمازون" تبدأ عملها في إسرائيل

وطن: أعلن عملاق التجزئة الأمريكي "أمازون" أنه بدأ نشاطه التجاري في إسرائيل، وقامت الشركة الأمريكية بإنشاء صفحة باللغة العبرية لموقعها، وأطلقت حملة لاستقطاب البائعين الإسرائيليين.

ويحتوي الموقع على رابط يتيح للشركات الإسرائيلية التسجيل والاستفادة من خدمات الشركة الأمريكية، كما يدعو الشركات العالمية إلى تخزين بضائعها في إسرائيل.

وأشارت "أمازون" إلى أن لديها 300 مليون عميل نشط في جميع أنحاء العالم، وتحث الذين يرغبون في البيع في إسرائيل على استخدام منصتها والاستعداد لقضاء العطلات اليهودية القادمة.

وتعد "أمازون" شركة أمريكية مقرها الرئيس في سياتل، أسسها جيف بيزوس في 1994، وتصنف كأكبر شركة لبيع التجزئة الإلكترونية في العالم.

(روسيا اليوم)