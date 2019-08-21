فيديو .. مسافر حاول خنق موظف إسرائيلي على معبر "اللنبي"

وطن: ذكرت وسائل اعلام عبرية ان فلسطينيا مسافرا عن معبر الكرامة حاول خنق موظف اسرائيلي اثناء عودته من الاردن.

وقالت وسائل اعلام عبرية ان سلطات الاحتلال، اعتقلت اليوم الأربعاء، مسافرا فلسطينيا في معبر "اللّنبي"، أثناء عودته من الأردن، بحجة محاولته خنق موظف إسرائيلي يعمل على المعبر، بواسطة حبل.

وذكرت المصادر الإسرائيلية، أن المسافر وهو مواطن فلسطيني من سكان نابلس (35 عاما)، حاول خنق موظف تابع لوزارة الداخلية الإسرائيلية، أثناء تواجده في معبر الكرامة، مشيرة إلى أن الموظف استطاع أن يفلت من المواطن، والصراخ لطلب المساعدة، وعلى الفور تدخل الحراس في المعبر وتمكنوا من السيطرة عليه واعتقاله.