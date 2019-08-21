الرئيس عباس يشدد على قادة الاجهزة الامنية تطبيق سيادة القانون وتوفير الامن للمواطن

وطن: ترأس الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، ورئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ.

واستمع الرئيس لتقارير من قادة الأمن حول تطبيق سيادة القانون، والجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني.

وأصدر الرئيس تعليماته بضرورة العمل على توفير الأمن والأمان للمواطن، بما يكفل تطبيق سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.