الكشف عن قائمة الحكام العرب المشاركين في مونديال الشباب

وطن: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، قائمة الحكام المشاركين في مونديال الشباب تحت 17 عاما المقرر إقامته في البرازيل، من 26 أكتوبر حتى 17 نوفمبر المقبلين.

وضمت القائمة 11 حكما عربيا وهم:

- حكام الساحة: المصري أمين عمر، والمغربي رضوان جيد، والقطري خميس المري.

- الحكام المساعدون: المغربيان لحسن أزجاو ومصطفى أكيراد، والقطريان محمد درمان ورمزان النعيمي، والليبي عطية امساعد، والسوداني عبد الله إبراهيم.

- حكام تقنية المساعدة بالفيديو "VAR": الإماراتي حسن الحمادي، والقطري عبد الله المري.