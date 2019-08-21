جيش الاحتلال يطلق النار تجاه طائرة إسرائيلية زراعية في الجولان

رام الله - وطن: ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن طائرة إسرائيلية مدنية تعرضت لإطلاق نار من قوات جيش الاحتلال خلال تحليقها في مرتفعات الجولان.

وبحسب القناة السابعة، فإن جيش الاحتلال اعتقد أنها طائرة تسللت من الحدود السورية في المنطقة، وتم استهدافها، دون إصابات أو أضرار.

وأشارت القناة إلى أنه تبين أنها طائرة مدنية زراعية لرش المبيدات، مشيرةً إلى أن تحقيقًا فُتح في الحادثة.

ولم تحدد وسائل الإعلام فيما إذا أُطلق تجاهها صاروخ أم مضادات أرضية أخرى.

(ترجمة القدس)