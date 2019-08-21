الأسير المقدسي سامر متعب يدخل عاما جديدا في الاعتقال

رام الله- وطن: دخل الأسير المقدسي سامر غازي عيسى متعب ( 42 عاما) اليوم الاربعاء عامه الاعتقالي التاسع عشر على التوالي داخل سجون الاحتلال.

واعتقل سامر بتاريخ 21/8/2001 و حكمت عليه محكمة الاحتلال بالسجن مدة 25 عاما، بعد أن أدانته بالإنتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمشاركة في عمليات فدائية.

ويعتبر سامر فنانا ورساما بارعا، فهو صاحب ريشة مميزة، و يساهم بشكل كبير في إدخال الفرحة و السرور في قلوب الاسرى و اهاليهم من خلال رسمه لبطاقات المعايده الجميلة و المتقنة والتي يقدمها الأسرى كهدايا لاهاليهم في المناسبات.

وقد تنقل في كافة السجون، ويقبع حاليا في سجن الجلبوع.

يذكر ان والد سامر توفي قبل عدة أعوام ولم تسمح إدارة السجن لسامر من وداعه أو المشاركة في تشيع الجثمان، وقد عاني سامر من الإهمال الطبي وأجريت له عملية جراحية بعد طول إنتظار.