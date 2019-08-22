طائرات الاحتلال تشن غارات على مواقع في غزة

رام الله - وطن: شنت طائرات الاحتلال فجر اليوم الخميس عدة غارات على مواقع مختلفة في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية ان طائرات الاحتلال الحربية استهدفت موقع البحرية التابع للمقاومة قرب البيدر غرب مدينة غزة بعدد من الصواريخ دون ان يبلغ عن اصابات.

واضافت المصادر ان طائرات الاحتلال شنت 4 غارات على موقع جنوب مدينة غزة.

واكد شهود عيان ان طائرات الاحتلال تطلق قنابل الانارة في منطقة صوفا وفوق كرم ابو سالم شرق رفح .

وقال جيش الاحتلال في بيان له انه جرى استهداف موقعا بحريا لحركة حماس ردا على اطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه الاراضي المحتلة.