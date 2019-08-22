فيديو | الاحتلال يقمع وقفة تضامنية مع الأسرى قرب "عوفر" ويعتقل شابا

رام الله- وطن: قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، وقفة تضامنية مع الأسرى قرب سجن "عوفر" غرب رام الله، واعتقلت شابا بعد التنكيل به وهو مغمى عليه، ومنع الطواقم الطبية من اسعافه.

وأطلق الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت عقب قمع الوقفة.

ورفع المشاركون في الاعتصام العلم الفلسطيني واللافتات الداعمة والمساندة للأسرى المضربين.

ويخوض عشرات الأسرى الإداريين الإضراب المفتوح عن الطعام، وتتزايد أعدادهم كل يوم بانضمام فوج جديد من الأسرى الإداريين للإضراب، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري دون محاكمة أو تحديد موعد للإفراج عنهم.

ويعاني المضربون عن الطعام ظروفاً صحية صعبة خاصة الأسير حذيفة أحمد أبو حلبية والبالغ من العمر "29عام" والمعتقل منذ تاريخ 10/6/2018م، والذي بدأ إضرابه منذ "53يوما" على التوالي بدءاً من تاريخ 1/7/2019 وهو يعاني ظروفاً صحية خطيرة، مع استمرار رفض الاحتلال الاستجابة لمطلبه واحتجازه في ظروف صعبة وقاسية في معتقل "نيتسان الرملة"، والجدير ذكره بأنه يعاني من عدة مشاكل صحية سابقة حيث تعرض وهو طفل لحروق بليغة، كما وأُصيب في مرحلة من عمره بمرض سرطان الدم وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.