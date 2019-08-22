خارجية الاحتلال تنشر فيديو لمستوطن يرفع علم السعودية وسط القدس المحتلة!

وطن: نشرت وزارة خارجية الاحتلال مقطع فيديو يظهر مستوطنا وهو يرفع علم المملكة السعودية وسط مدينة القدس.

وفي ذلك الفيديو المنشور أمس الأربعاء على حساب "إسرائيل بالعربية" في "تويتر" والذي تديره الوزارة، قال الرجل إنه "يصلي من أجل إحلال السلام بين الدولة العبرية والسعودية، كي يتمكن من زيارة المملكة، فيما سيتمكن مواطنوها من زيارة إسرائيل"، وتابع: " لولا الأحلام لما تحققت الأماني".

وسُجّل هذا الفيديو أمام برج القلعة داخل باب الخليل في الجهة الشمالية الغربية للبلدة القديمة للقدس.