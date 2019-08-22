ترامب: أنا "الشخص المختار" لمواجهة الصين وهذا قدري

وطن: أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نفسه "الشخص المختار" وهو يدافع عن حربه التجارية على الصين، مشيرا إلى أن قدره هو أن يواجه بكين.

وقال ترامب، الذي أعاد في وقت سابق نشر تغريدة وصف نفسه فيها بملك "إسرائيل"، إن أسلافه من الرؤساء سمحوا بإساءة استغلال الولايات المتحدة في التجارة وفي حقوق الملكية الفكرية، وإن القدر اختاره هو ليصلح ما أفسدوه من ضرر.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "هذه ليست حربي التجارية. هذه حرب تجارية كان ينبغي أن يشنها، قبل وقت طويل، رؤساء آخرون كثيرون من قبلي".

وأضاف ترامب: "كان على شخص ما أن يتولى تلك المهمة"، ثم رفع رأسه إلى السماء ونظر إلى الأعلى وقال: "أنا الشخص المختار".

وقد فرض ترامب رسوما جمركية شديدة على بضائع وسلع صينية تبلغ قيمتها 250 مليار دولار، ومن المقرر أن يعلن عن رسوم جديدة على بضائع أخرى مستوردة قيمتها 300 مليار دولار في دفعتين جديدتين في أول سبتمبر/أيلول، و15 ديسمبر/كانون الأول.

ولم يبد ترامب أي ليونة في تخفيف الحرب على الصين، على الرغم من أن المحادثات التجارية بين البلدين ستستأنف الشهر المقبل.

ولم يعر بالا إلى تحذيرات صندوق النقد الدولي من أن حربه التجارية تسهم في إبطاء النمو العالمي، وإلى المؤشرات التي تشير إلى احتمال دخول الولايات المتحدة مرحلة ركود اقتصادي.

وقال ترامب: "كان على شخص ما أن يفعل ذلك، ولذلك بدأت أنا في مواجهة الصين تجاريا، وتعرفون ماذا يحدث؟ إننا نفوز".

وقال الرئيس الأمريكي إنه: "أتولى منصبي هنا باختيار من الشعب لأداء وظيفة عظيمة. وهذا ما أفعله الآن".

(بي بي سي)