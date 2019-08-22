البدء بإجراءات تسجيل الطلبة للسفر عبر معبر رفح

وطن: أعلنت صالة تسجيل المسافرين عبر معبر رفح البري، أنه نظرًا لخصوصية قضية الطلبة خلال هذه الفترة، فإنه سيتم استقبال طلبات تسجيلهم طوال أيام الأسبوع.

ويتطلب التسجيل للطلبة الجدد المستندات التالية: "جواز سفر ساري المفعول، قبول جامعة نهائي أصلي، شهادة القيد مع وصل الدفع، تأشيرة طالب لغير جمهورية مصر.

وبخصوص الطلبة المستكملين للدراسة، يتطلب التسجيل، إقامة طالب سارية المفعول، وبطاقة الجامعة.

ونوهت الصالة إلى أنه لن تم التعامل مع أي طالب غير مستكمل للمستندات المذكورة.