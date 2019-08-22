القدس: الدعوة لصلاة الجمعة في العيسوية رفضا لاستمرار حملة الاعتداءات فيها



القدس- وطن: دعا أهالي بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة إلى ضرورة المشاركة في صلاة الجمعة يوم غد على المدخل الغربي للبلدة، وذلك رفضا لحملة الاعتداءات المتواصلة فيها منذ 3 أشهر.

وأوضح أهالي العيسوية في بيان، صدر اليوم الخميس، أن لجان أولياء مدارس العيسوية ستعلن الاضراب المفتوح عن الدوام في مدارس البلدة في حال استمرار حملة الاعتداءات.

وأضافوا، انه سيعقب صلاة الجمعة وقفة احتجاجية بالشراكة مع المؤسسات الحقوقية والقائمة العربية المشتركة تحت شعار "نريد ان نعيش بأمان".

وتأتي هذه الدعوة في ظل الانتهاكات المتواصلة التي تتعرض لها البلدة، والمتمثلة في: اعتقال العشرات، وابعاد الشبان عنها، وفرض الحبس المنزلي على المواطنين، إضافة إلى الاقتحامات اليومية ومداهمات المنازل، والمنشآت التجارية، وعرقلة الحركة في الأحياء، وداخل الشوارع.

يشار إلى أن قوات الاحتلال قامت صباح اليوم باقتحام حي آل عبيد شارع البستان في العيسوية، وأزالت صور الشهيد محمد سمير عبيد عن الجدران.