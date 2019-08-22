برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومجموعة الاتصالات يوقعان مذكرة تفاهم لدعم اهداف التنمية المستدامة

وطن: وقعت مجموعة الاتصالات الفلسطينية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDPمذكرة تفاهم لتسليط الضوء على برامج التنمية وتعزيزها بما يتقاطع مع أهداف التنمية المستدامة المقرة من الأمم المتحدة ورؤية مجموعة الاتصالات الفلسطينية التي توجهت منذ تأسيسها إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات استهدفت من خلالها القطاعات المهمشة في فلسطين من خلال برامج المسؤولية المجتمعية، وشملت قطاعات التعليم والصحة والحياة الكريمة، واستفادت منها الاسر الفقيرة والهيئات المحلية والمشافي والمراكز الصحية والجمعيات الخيرية، وطلبة المدارس والجامعات. ووقع الاتفاقية كل من السيد روبيرتو فالنت الممثل الخاص لبرنامج الامم المتحدة الانمائي والسيد عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية.

وأكد روبيرتو فالنت ممثل UNDP على ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسعى بشكل دائم إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في المناطق التي يستهدفها بسبب إيمانه الكبير بقدرتها على تنفيذ البرامج الحيوية فيها، خاصة تلك التي تستهدف الفئات المهمشة والفقيرة، مشيراً إلى الخبرة التي يتمتع فيها العاملون في القطاع الخاص بهذا المجال.

وأثنى ممثل الامم المتحدة روبيرتو فالنت على البرامج التي نفذتها مجموعة الاتصالات الفلسطينية والتي ساهمت بزرع بذور التنمية على صعيد البرامج الفردية وتلك التي استهدفت شرائح أوسع كالهيئات المحلية والمؤسسات الخدماتية، في إطار تحسين الخدمة المقدمة للجمهور.

من جهته الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر قال إن توقيع الاتفاقية يشكل منعطفاً حيوياً في برامج المسؤولية المجتمعية التي تنفذها المجموعة كونه يلتقي مع التوجهات الدولية بضرورة تعزيز مفاهيم التنمية المستدامة والذي تعمل برامج المجموعة عليها منذ عدة سنوات.

وعلى هامش الاتفاقية، قدم العكر شرحاً لعدد من البرامج التي نفذتها المجموعة والتي كان لها بالغ الاثر على المستفيدين منها، كبرنامج حياة كريمة الذي استهدف عدداً من العائلات المستورة، وبرنامج المنح التعليمية والذي يستفيد منه آلاف الطلبة، والبرامج التعليمية في المدارس الحكومية، وتوصيل شبكة الانترنت لها، والبرامج التي استهدفت القطاع الصحي.

ويأتي هذا التوقيع لتعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات ذات أولوية مشتركة وتكييف أهداف التنمية المستدامة كإطار عمل مشترك لخلق نمو اقتصادي في فلسطين. كما وسيسعى الطرفان الى تبادل الخبرات والمساهمة في إطلاق مبادرات لاستنباط حلول مبتكرة تسهم في تحقيق الأهداف لخلق جودة حياة أكثر استدامة في فلسطين.