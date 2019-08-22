زيادة 95 مليون دولار في ودائع عملاء البنك الوطني للنصف الأول من العام 2019 وموجوداته تصل 2.3 مليار دولار

رام الله - وطن: أعلن البنك الوطني عن نتائج بياناته المالية للنصف الأول من العام 2019، محققا نموا في مجمل بنود بياناته المالية تعدت نسبته 6%. وأشارت البيانات المالية للستة أشهر المنتهية نمو موجودات البنك لتصل 2.34 مليار دولار محققة نمو بلغت نسبته 6.19% مقارنة بما حققته نهاية العام الماضي حيث سجلت 2.20 مليار دولار، بزيادة فعلية بلغت حوالي 136.50 مليون دولار، وارتفعت بنفس الزيادة تقريبا ودائع عملاء البنك لتحقق 1.81 مليار دولار لتنمو بنسبة 5.52% بعد ان كانت 1.72 مليار دولار نهاية العام 2018.

وبلغت صافي أرباح البنك الوطني لنفس الفترة من العام الحالي 9 مليون دولار نامية بنسبة 8.78% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث كانت قد بلغت 8.35 مليون دولار. وجاء ذلك بعد تحقيق البنك اجمالي دخل في الستة أشهر المنتهية من العام 2019 بلغ 48.36 مليون دولار بعد أن كان 37.11 مليون دولار في 30 حزيران 2018.

وتعليقا على النتائج، أشار مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن انه وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده البلاد جراء الازمة المالية التي أثرت بشكل كبير على القطاع الخاص الفلسطيني، الا ان البنك الوطني استطاع اتخاذ تدابير وإجراءات، حالت دون تأثره بشكل كبير بالأزمة لتنمو مجمل بنود بياناته المالية بنسب تعدت 6% ولتقفز بعضها عن 20% في قائمة الدخل. واكد الحاج حسن ان البنك الوطني أصبح الآن ثاني أكبر بنك فلسطيني وهذا يضع على عاتقه الكثير كونه بات جزء من مؤشر استقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني ككل.

وفي سياق متصل، ارتفع رأس مال البنك المدفوع من 75 مليون دولار الى 78 مليون دولار، بعد توزيع البنك لأسهم مجانية على مساهميه بنسبة 4% في شهر أيار المنصرم بناء على قرار الهيئة العامة للبنك.

واستعرض الحاج حسن إنجازات البنك الوطني للنصف الأول من العام الحالي، فعلى صعيد الخدمات أوضح الحاج حسن ان البنك استطاع تطوير رزمة من الخدمات الرقمية تماشيا مع خطته الاستراتيجية للتحول الرقمي، حيث استطاع ان يكون البنك الرائد في فلسطين بإطلاق خدمة الصراف الآلي دون بطاقة Cardless ATM، واتمتة خدمة طلب دفاتر الشيكات عبر خدمة الانترنت البنكي لتصبح اتوماتيكية بشكل كامل دون أي تدخل بشري في الطلب، حيث يتم فحص تصنيف العميل لدى سلطة النقد من خلال نظام ربط الكتروني بين نظامي البنك وسلطة النقد ومنح العميل الإجابة الفورية حول الموافقة على طلبه ام رفضه بناء على ما سلف. وأضاف الحاج حسن، ان البنك الوطني قام كذلك الأمر بتعريف حسابيه على WhatsApp وFacebook، ليصبح من الشركات القليلة حول العالم التي استطاعت تعريف حسابها على تطبيق Whatsapp ومن أوائل البنوك في فلسطين على صفحة Facebook، مشيرا ان هذه الخطوات من شأنها إعطاء المتعاملين مع مركز الخدمات الرقمية التابع للبنك ثقة أكبر عند تلقي الخدمات المصرفية من خلاله. وأكد الحاج حسن ان البنك الوطني يعمل حاليا على تطوير المزيد من الخدمات الرقمية وإدخال تطويرات جديدة على خدمتي الانترنت والموبايل البنكي.

وفيما يخص المنتجات المصرفية، قال الحاج حسن إن البنك الوطني أضاف هذا العام حساب جديد الى مجموعة حسابات توفير الوطني، ليطور حساب توفير للأطفال "خطوتي" والذي لا يشترط وجود حد أدنى في الحساب للدخول الى السحب على الجائزة الشهرية بقيمة 200 الف شيكل بالإضافة الى جوائز الحساب الأسبوعية التي تتمثل بأجهزة اللابتوب التعليمي "نت كتابي" للأطفال المدخرين لدى البنك. وأشار الحاج حسن الى ان الحساب الجديد يحمل رسالة مسؤولية اجتماعية موجهة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية لدى قرى الأطفال بالتبرع بجهاز نت كتابي لهم مقابل كل جهاز نت كتابي يتم السحب عليه.

وتطرق الحاج حسن الى تجديد البنك الوطني لسقف المشاريع الصغيرة صفرية الفوائد الخاصة بتمكين المرأة، وذلك كجزء من المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالمصرف تجاه المرأة الفلسطينية التي تمتلك حصة كبيرة لدى البنك، مؤكدا ان البنك في آذار المنصرم كان قد طرح مليون دولار إضافية ضمن برنامج "حياتي" لهذا الشأن، مشجعا كل مرأة ريادية لديها فكرة لمشروع ريادي بأفكار خلاقة التقديم من خلال قنواته المتعددة.

وفيما يخص التوسع والانتشار، افتتح البنك الوطني فرعا جديدا له في العيزرية ليصبح البنك الأكثر انتشارا وتفرعا في محافظة القدس، وليمتلك 26 فرعا ومكتبا منتشرا في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية. والجدير ذكره ان البنك يخطط لافتتاح فرع اخر قبل نهاية هذا العام.