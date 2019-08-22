اشتية: سنصرف 60% من راتب الشهر الجاري و50% من مستحقات الشهر الأول من الأزمة المالية

رام الله- وطن: أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية صرف نسبة 60%من راتب الشهر الجاري، و50% من مستحقات الشهر الأول من الأزمة المالية.

وقال اشتية خلال المؤتمر العام السادس لإتحاد المعلمين في البيرة: لن تقبضوا مثل الشهر الماضي وسيكون الصرف أفضل لكم.

وأضاف: أخذنا قراراً استراتيجياً في موضوع الرواتب، وبقرار من الرئيس أنهينا التميز بين موظفي غزة والضفة.

وأشار اشتية إلى قرار رسمي بتحويل كافة المدراء في وزارة التربية والتعليم من مدير "سي" إلى مدير عام.

وأكد مواصلة الحكومة دفع راتب بنسبة 100% لمعلمي مدينة القدس المحتلة.

من جانبه، أوضح مراسلنا أن نسبة الـ50% عبارة عما تبقى من مستحقات شهر يناير الماضي.

وأشار إلى أن دفع نسبتي الراتب ستكون على مرحلتين، إذ سيتم صرف نسبة 60% بداية الشهر المقبل، وستصرف الـ50% بعد ذلك بأسبوع.