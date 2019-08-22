قناة كان العبرية: تحويل ملياري شيقل من اموال ضرائب المحروقات الى السلطة

وطن: قالت قناة "كان" العبرية، إن "إسرائيل" حوّلت ملياري شيقل من أموال ضرائب المحروقات الى السلطة الفلسطينية بعد مفاوضات مضنية بين الطرفين.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية اليوم الخميس، انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال بعد مفاوضات مضنية.

وقال الشيخ في تغريده له عبر تويتر :" بدأت السلطة الفلسطينية في استيراد البترول من اسرائيل بدون ضريبة (البلو) بأثر رجعي عن السبعة شهور الماضية ، ولكن هذا لا يعني ان الأزمة المالية قد انتهت وإنما بقيت المليارات لنا محجوزة لدى إسرائيل".