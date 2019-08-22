"فيودور".. أول روبوت روسي من نوعه إلى محطة الفضاء الدولية

وطن: أطلقت روسيا صاروخا الخميس، يحمل على متنه أول روبوت بملامح بشرية، من صنعها، سينزل في محطة الفضاء الدولية خلال فترة تجريبية تمهيدا لاستخدام هذه الأجهزة في استكشاف الفضاء البعيد.

وأقلع الروبوت "فيودور" الذي يحمل رمز التعريف "سكايبوت اف 850" على متن صاروخ "سويوز" أطلق عند الساعة 6:38 بتوقيت موسكو (3:38 بتوقيت غرينيتش) من قاعدة الفضاء الروسية في بايكونور في كازاخستان.

ومن المفترض أن يصل "فيودور" السبت، إلى محطة الفضاء الدولية حيث سيبقى 10 أيام حتّى السابع من سبتمبر.

وقال الروبوت وقت الإقلاع "انطلقنا، انطلقنا" بحسب المشاهد التي بثّت على التلفزيون، في إشارة على ما يبدو إلى ما قاله يوري غاغارين وقت إطلاقه في أول رحلة مأهولة إلى الفضاء سنة 1961.

ويبلغ طول هذا الروبوت الفضي الذي يكتسي ملامح بشرية 1.80 متر، ويزن حوالى 160 كيلوغراما. وله حساب في كلّ من "إنستغرام" و"تويتر" يستعرض فيه أنشطته اليومية، مثل تعلّمه كيفية فتح زجاجة مياه.

وسينفّذ الروبوت عدّة مهام في محطة الفضاء الدولية تحت إشراف الرائد الروسي ألكساندر سكفورتسوف، الذي انضمّ إلى طاقم المحطة الشهر الماضي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء "ريا نوفوستي".

وليس "فيودور" أول روبوت يسافر إلى الفضاء.

فقد أرسلت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" روبوتا بملامح بشرية اسمه "روبونوت 2"، طوّر بالتعاون مع "جنرال موتورز"، إلى الفضاء بهدف تشغيله في بيئة عالية المخاطر.

وقد عاد إلى الأرض سنة 2018 بسبب مشكلات تقنية.

وفي العام 2013، أرسلت اليابان الروبوت الصغير "كيروبو" تحت إشراف أول قائد ياباني لمحطة الفضاء الدولية كويشي واكاتا.