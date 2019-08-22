نقل الأسير المضرب عن الطعام طارق قعدان إلى عزل "نيتسان"

وطن: نقلت إدارة السجون الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي طارق حسين قعدان(46عاماً) من سكان بلدة عرابة، قضاء مدينة جنين، من عزل "أوهليكدار" حيث كان متواجداً إلى عزل "نيتسان" في الرملة، في ظل استمراره بإضرابه المفتوح عن الطعام لليوم ال23 على التوالي، وامتناعه منذ أمس عن شرب الماء.

اوضح مكتب "إعلام الأسرى"، بأن الأسير قعدان معتقل منذ تاريخ 13/2/2019، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن الفعلي مدة شهرين، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 3000 شيقل، وقبل موعد الإفراج المقرر عنه جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

من الجدير بالذكر أن الأسير قعدان اعتقل سابقاً ما يزيد عن 16 مرة، وأمضى ما يزيد عن 15 عاماً مجتمعة في الأسر، جزء منها أمضاه في الاعتقال الإداري، ولا يحتمل وضعه الصحي امتناعاً عن تناول الطعام والماء.