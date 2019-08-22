تجديد الاعتقال الإداري للأسير ثائر طه للمرة الثالثة

وطن: جددت محكمة "عوفر" العسكرية قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير ثائر عبد الله طه(35عاماً) من سكان حي أم الشرايط في مدينة رام الله، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، مدة أربعة أشهر.

مكتب "إعلام الأسرى" أفاد بأن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير طه بعد اقتحام منزله بطريقة همجية وتحطيم محتوياته بتاريخ 31/8/2018، ونقلته إلى سجن "عوفر"، وبعد أسبوعين أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري مدته ستة أشهر.

وأضاف "إعلام الأسرى" بأن محكمة الاحتلال وفور انتهاء مدة الإداري الأولى جددت للأسير طه الأمر الإداري للمرة الثانية مدة ستة أشهر جديدة، ومؤخراً جددتها له للمرة الثالثة مدة أربعة أشهر دون تهمة، ليكون قد أمضى حتى الآن عاماً كاملاً في الاعتقال الإداري.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتقال ليس الأول للأسير طه، فقد كان اعتقل سابقاً وأمضى عاماً ونصف في الاعتقال الإداري المتجدد.