خبير اقتصادي لوطن: قيمة ضريبة البترول التي ستحصلها السلطة 200 مليون شيقل شهريا

رام الله- وطن: قال الخبير الاقتصادي د.نصر عبد الكريم لـوطن، إن قيمة فاتورة ضريبة البترول "البلو" التي ستحصلها السلطة الفلسطينية مباشرة تبلغ حوالي 200 مليون شيقل شهرياً، وهي تشكل نحو ثلث إيرادات المقاصة، بينما يتبقى قرابة 450 مليون شيقل من باقي أموال المقاصة محتجزة شهرياً لدى الاحتلال.

وأضاف عبد الكريم أن تحصيل السلطة لقيمة فاتورة البترول بأثر رجعي، أي من شهر شباط حتى الشهر الجاري، يعني أن السلطة ستحصل على حوالي مليار ونصف المليار شيقل.

وأوضح أن السبب الرئيسي وراء قرار استثناء "إسرائيل" ضريبة المحروقات من آلية الجباية المتبعة في أموال المقاصة، هو أولاً أنها تشكل أكبر بند في فاتورة المقاصة، وثانياً هي من حيث الناحية الفنية اسهل بند يمكن التعاطي معه وإدارته في فاتورة المقاصة، لأن فاتورة ضريبة البترول تعتمد على مورد واحد "اسرائيل" الى مستورد واحد "هيئة البترول" وبالتالي سهل إدارته وتحديده، وهذا سيحل ثلث أزمة السلطة المالية.

وبيّن أن قيمة الأموال التي ستحتويها خزينة السلطة في الأزمة المالية الحالية تبلغ قرابة 800 مليون شيقل، وهي تشكل إيرادات محلية وضريبة بترول ومساعدات خارجية، مشيراً إلى أنه في الظروف الطبيعية بدون تقشف أو أزمة، تنفق السلطة حوالي 1.2 مليار شيقل شهرياً.

وأكد عبد الكريم أن الآلية الجديدة في جباية ضريبة البترول ستحل جزءا من الأزمة المالية وليس جميعها، إذ تتبقى حوالي 450 مليون شيقل شهرياً من اموال المقاصة الأخرى محتجزة لدى الاحتلال.

واعتبر عبد الكريم أن هذا الاتفاق هو أقل كلفة سياسية، لأن السبب وراء تمسك السلطة بموقفها بعدم استلام اموال المقاصة هو استمرار الاحتلال باقتطاع جزء من الأموال، بينما دولة الاحتلال لديها قانون باقتطاع قيمة رواتب الأسرى والجرحى واسر الشهداء من المقاصة، وبالتالي هذا الحل يعطي كل طرف مخرجا.

وقال إن الاتفاق الجديد حول جباية ضريبة البترول، مكّن الحكومة من دفع نسبة 50% من مستحقات راتب شباط الماضي، وهو ما أعلن عنه رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم.

وأشار إلى أنه توقع هذا الحل قبل أشهر، إذ أن "اسرائيل" معنية بحل جزئي بدون التنازل عن القانون لأن هناك تحذيرات تصدر من المستوى الأمني الإسرائيلي من انفجار الاوضاع قبل الانتخابات، وكذلك السلطة بحاجة لحل لهذه الأزمة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية، انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال بعد مفاوضات مضنية.

وقال الشيخ في تغريده له عبر تويتر :" بدأت السلطة الفلسطينية في استيراد البترول من اسرائيل بدون ضريبة (البلو) بأثر رجعي عن السبعة شهور الماضية ، ولكن هذا لا يعني ان الأزمة المالية قد انتهت وإنما بقيت المليارات لنا محجوزة لدى إسرائيل".