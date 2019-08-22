الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه 17 مذكرة قضائية بقيمة 860 الف شيكل في سلفيت

رام الله- وطن: ألقت الشرطة، اليوم الخميس، القبض على شخص صادر بحقه 10 أوامر حبس لعدم دفع الدين و7 مذكرات احضار من النيابة لاصدار شيكات بدون رصيد بقيمة 860 الف شيكل في محافظة سلفيت .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه بعد متابعة دقيقة لاحد المطلوبين تحركت قوة من مركز شرطة كفر الديك لمكان تواجد الشخص المطلوب حيث تم القاء القبض عليه وتبين انه يوجد بحقه 10 اوامر حبس لعدم دفع الدين و7 مذكرات احضار لاصدار شيكات بدون رصيد بقيمة 860 الف شيكل.

واكدت أنه تم توقيف الشخص المطلوب لحين استكمال الاجراءات القانونية بحقه اصولا.