الشرطة تقبض على شخص بتهمة التشهير والإساءة ضد الرئيس عبر فيسبوك

وطن: أعلنت الشرطة، الخميس، القبض على شخص قام بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقام بنشر شتائم والتشهير بالرئيس محمود عباس، واللواء حازم عطا الله، مدير عام الشرطة وشخصيات اعتبارية و قيادات وطنية.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبناء على شكوى تلقتها الشرطة حول وجود صفحات عبر "فيسبوك" تسيء لرموز وطنية وتنشر الشتائم و الصور المزورة والتهديد لعناصر الشرطة، قامت وحدة الجرائم الالكترونية بتتبع الصفحات و تمكنت من حصر الاشتباه بشخص من منطقة ضواحي القدس.

واضافت ان الشرطة استصدرت امر تفتيش من النيابة العامة وتوجهت الى منزل المشتبه به، وتمكنت من القبض عليه وضبطت اجهزة مستخدمة في ادارة هذه الصفحات؛ و باخذ افادته أقر بما نسب اليه.

واكدت انه سيتم احالة المشتبه به والمضبوطات الى النيابة العامة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه اصولا.