ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الخليل

رام الله- وطن: ضبط جهاز الضابطة الجمركية في محافظة الخليل، اليوم الخميس، كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وذلك بناءً على معلومات استخباراتية لدى الجهاز في محافظة الخليل، مفادها وجود الكمية داخل أحد الكافيهات بالمحافظة، وعليه تحركت على الفور قوة من الجهاز يرافقها جهة الاختصاص في مديرية الصحة إلى المكان، حيث باشرت جهة الاختصاص العمل على فحص وتحري ومعاينة الكمية وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة لانتهاء تاريخ صلاحيتها، وعليه أقرت جهة الاختصاص إتلاف الكمية، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.