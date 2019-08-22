دون شروط.. الاحتلال يفرج عن حارس الأقصى بدر الرجبي

رام الله- وطن: أفرجت شرطة الاحتلال في مركز القشلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، مساء الخميس، عن حارس المسجد الأقصى بدر الرجبي، بدون شروط، ومددت توقيف فتاتين ليوم غد الجمعة.

وذكر المحامي بكر جبارين ان شرطة الاحتلال مددت توقيف الفتاتين مدلين عيسى وشفاء أبو غالية ليوم غد الجمعة، بعد التحقيق معهما لساعات طويلة.

واوضح ان الشرطة وجهت ضدهما تهمة القيام بتصرف من شأنه الاخلال بالنظام العام، ومضايقة عمل الشرطة، وتم نقلهما مساء اليوم إلى سجن الرملة.

وتعرضت الفتاة شفاء أبو غالية(17 عاما) للدفع والاعتقال بالقوة اليوم من ساحات المسجد الأقصى.

وكانت اعتقلت الفتاة مدلين ابو عيسى و3 أطفال من محيط مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.

فيما اخلت شرطة الاحتلال سبيل الفتى حبيب عمر ابو شوشة(14 عاما)، بشرط الابعاد عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما، والتوقيع على كفالة مالية قيمتها 7 آلاف شيكل، والمثول للتحقيق في حال الاستدعاء.