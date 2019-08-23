البلاد على موعد مع موجة حارة

وطن : يطرأ اليوم "الجمعة" ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بداية تأثير موجة حارة على البلاد، وتكون الأجواء حارة الى حارة جداً في كافة المناطق نهاراً بما فيها المناطق الجبلية، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء حارة نسبياً الى حارة في معظم المناطق، الرياح شرقية صباحاً تتحول الى شمالية غربية تدريجياً في ساعات النهار وكذلك ساعات الليل.

اما يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، ورغم ذلك تبقى الأجواء حارة الى حارة جداً في كافة المناطق خلال ساعات النهار . وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة في الجبال ، وتبقى الاجواء حارة نسبياً في بقية المناطق وتكون الأجواء رطبة في الساحل والسهل الساحلي.

ويوم الأحد القادم، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء حارة بشكل عام في كافة المناطق خلال ساعات النهار. وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة في الجبال لتصبح معتدلة نسبياً، وتبقى الاجواء حارة نسبياً في بقية المناطق ، ورطبة في السواحل والسهل الساحلي.

ويوم الاثنين لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تكون الأجواء حارة بشكل واضح في كافة المناطق خلال ساعات النهار. وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة في الجبال، وتبقى الاجواء حارة نسبياً في بقية المناطق.