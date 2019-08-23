موجز لآخر الأخبار

كتبت : اسماء سلامة

استمع أثناء عودتي للمنزل من عملي دائماً للإذاعات المحلية ، وعلى رأس الساعة يبث موجز أو نشرة للأخبار، لكن الموجز على رأس تلك الساعة لم يكن كالمعتاد، فأنا اعتدت على أخبار القتل والحوادث واعتداءات الاحتلال وأخبار الأسرى .

كان الموجز مختلفاً مما جعلني أدقق في تردد الإذاعة ، هل هي فعلاً محلية ؟؟

إليكم بعضاً مما ورد في الموجز

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس، اليوم الاثنين، إعفاء الطلبة المقدسيين والمقيمين في القدس، بجامعة فلسطين التقنية خضوري، من الرسوم والأقساط الدراسية للعام 2019 - 2020.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن قرار الإعفاء يشمل الطلبة المقدسيين في جميع فروع الجامعة.

وأوضحت أن قرار الوزير أبو مويس يأتي في إطار دعم التعليم الفلسطيني في القدس، وتعزيزاً لصمود المقدسيين في وجه الاحتلال ومخططاته الاستيطانية في المدينة المقدسة.

قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين، تقديم مساعدة للخريجين الجامعيين الذين لديهم استعداد للسكن والعمل في مشاريع إنتاجية بمنطقة الأغوار.

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين 19 آب 2019 قرارا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، وإلغاء العقود والقرارات المتعلقة بهم والحقوق والامتيازات المترتبة على عملهم كمستشارين بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

يا لهذا الاثنين الذي احتوى هذه الأخبار معاً، أخبار تصاعدية في مصادرها من وزارة لرئاسة الحكومة للرئيس.

بحاجة لوقفات متتالية حول مراكز صدورها ودوافعها وجديتها وتأثيراتها على الساحة الفلسطينية، صداها وردود الأفعال عليها.

دعوني أتبع هذا الموجز بنشرة مفصلة نوعاً ما ....

فيما يتعلق بالقرار الأول والذي صدر عن وزارة التعليم العالي بخصوص طلاب القدس، دعم لصمود أهلنا في القدس المحتلة وطلبتها، وترسيخ للوحدة بيننا كفلسطينيين أينما وجدنا ، وإقرار وتأكيد على فلسطينية طلابنا من حملة هوية القدس، مع أملنا بأن يكون هناك قرارات مشابهة لطلابنا في باقي المناطق ممن هم بحاجة فعلاً للدعم في مجال التعليم، كمساعدة أبناء المنتفعين من الشؤون الاجتماعية، أو أبناء الجرحى والأسرى مثلاً . ولكن بكل الأحوال فهذه خطوة غاية في الأهمية من قبل وزارة التعليم العالي، وجب الإشارة لها بكل احترام وتقدير.

أما القرار الثاني الذي ارتقى بالسلم إلى رئيس الحكومة دولة الدكتور محمد اشتيه والذي يتعلق بتقديم المساعدة للطلاب في الدراسة الجامعية إذا ما استعد الطالب للسكن في منطقة الأغوار والعمل في المشاريع الإنتاجية هناك، ( التعليم مقابل العمل ) قرار غاية في الأهمية من حيث تسليط الضوء على هذه البقعة من فلسطين ( الأغوار )، وتوجيه الشباب للعمل فيها، حيث أن منطقة الأغوار من المناطق المهمشة نوعاً ما ، من أكبر المحافظات مساحة وأقلها من حيث عدد السكان بسبب الظروف المناخية وافتقار الخدمات فيها ، لذلك يعتبر قرار دولة الدكتور ( ضربة معلم) إن جاز التعبير، فالأغوار تتعرض يومياً لهجمات من الاحتلال بمختلف المسميات ( تجريف أراضي زراعية، تدريبات عسكرية، استيلاء على أراضي ، هدم آبار وغيرها، وتوجيه طاقات شابة للعمل هناك في المشاريع الإنتاجية سيكون له أكبر الأثر على اقتصادنا الوطني من حيث سد حاجات السوق الفلسطيني من المنتجات النباتية والحيوانية تحديداً، وقد تكون أول خطوة للوصول إلى مقولة الدكتور اشتيه: الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج.

أما القرار الثالث والذي وصل إلى رأس الهرم في الدولة، إلى سيادة الرئيس محمود عباس بإنهاء خدمات كافة مستشاريه وما يتبع كل ذلك من امتيازات ممنوحة لهم ، ومطالبة الحكومة السابقة ( رئيساً ووزراء ) بإرجاع الزيادات التي حصلوا عليها بطريقة ( غير قانونية )، فهذا الخبر ما شكل فعلاً القنبلة الحقيقية ، أن يتخذ الرئيس مثل هذا القرار وبمثل هذه الصيغة من الوضوح والمباشرة، لهو يعد فعلاً أمراً غير مسبوق على هذا المستوى .

وأن يتبع هذا القرار بنشر كافة أسماء المستشارين الذين سيشملهم القرار ، جاء تأكيداً قاطعاً على تطبيقه بشكل فوري.

هل اختلفت رؤية القيادة الفلسطينية على مختلف المستويات لطبيعة وحقيقة الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني .

وهل فعلاً بدأ اتخاذ خطوات عملية للتعامل مع الأزمة الخانقة التي نعيشها كشعب وحكومة وقيادة ؟؟ لا بد من متابعة الإذاعات المحلية ، لعلنا نسمع مثيلاً لهذا الموجز من الأخبار .

وتوالت الأخبار على نفس الصعيد فقد استمعت اليوم الخميس ( في موجز الأخبار أيضاً ) لتصريحات رئيس لحكومة بشأن رواتب العاملين في القطاع الحكومي لشهر آب الحالي وبأنها ستكون بما نسبته 110% ( 60% من راتب هذا الشهر مضافاً إليه 50% باقي راتب شهر شباط الماضي ) وهو مؤشر إيجابي جداً على بدء نهاية الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، وأتبع هذا الخبر بخبر قرار ترقية مدراء مديريات التربية والتعليم في المحافظات من رتبة وزير ( C ) إلى مدير عام ، يا لها من أخبار تثلج الصدر وتعيد الحقوق إلى أصحابها، وإن كنا ممن يوجه النقد للحكومة على بعض اخفاقاتها فلا بد لنا من توجيه الشكر والاحترام لها عند مثل هذه القرارات العادلة والتي تجعلنا نعود للنظر للخطاب الذي توجه به رئيس الحكومة للمواطنين عند استلام تكليف تشكيل الحكومة، فإن تأخرت الوعود وتأخر التغيير فإننا الآن نشعر ببوادره تلوح في الأفق، ( أن تأت متأخراً خير من لا تأت أبداً ).

كلنا أمل باستمرار الإصلاحات في كافة جوانب الحياة وتعديل الأوضاع الخاطئة ومساءلة كل من يستحق المساءلة مهما كان موقعه وكانت وظيفته، آن لنا أن نعيش الشفافية والمصداقية واقعاً ملموساً.