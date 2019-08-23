الفلسطينيون سيرددون اليوم "لبيك يا أقصى" .. وغزة تستعد

رام الله- وطن:دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير الشعبية للمشاركة في فعاليات الجمعة الواحدة والسبعين بعنوان"جمعة لبيك يا أقصى" والتي تتزامن مع الذكرى الـ 50 لجريمة حرق المسجد الأقصى.

فيما أن غزة بدأت استعدادتها لفعاليات اليوم، واحياء مسيرات العودة وكسر الحصار على حدودها.

وجاءت هذه الدعوات للتأكيد أن كل محاولات الاحتلال لتهويد مدينة القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً ستبوء بالفشل وستتحطم على صخرة صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الحية.

وتزامنا مع التحركات الشعبية، كانت قد هدد مسؤول عسكري كبير في جيش الاحتلال بعملية عسكرية واسعة النطاق اذا لم يتحقق الهدوء على حدود قطاع غزة.

وقال المسؤول: "إذا لم يتحقق الهدوء فسوف يشرع الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة هذا العام".

وأشار إلى ان جيش الاحتلال يواصل استكمال الاستعدادات للقيام بهجوم عسكري ضد قطاع غزة.