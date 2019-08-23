إصابة مواطن برصاص الاحتلال قرب السياج الحدودي شرق غزة

غزة- وطن: أصيب مواطن الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة في الأبراج العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق مدينة غزة.

وأفادت المصادر الاخبارية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على أحد المواطنين قرب السياج الحدودي شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إصابته في الأطراف السفلية من جسده وجرى انتشاله في وقت لاحق ونقله إلى المستشفى بعد تمكنت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان المستهدف.

هذا وقد رفضت قوات الاحتلال في البداية السماح لسيارات الإسعاف من الوصول لمنطقة السياج الحدودي في منطقة الحدث شرق مدينة غزة، للبحث عن أي اصابات محتملة وذلك بإطلاق النار بشكل متقطع في المكان، إلا انها سمحت في وقت لاحق وبعد حصول تنسيق مع "الصليب الاحمر" بوصول سيارات اسعاف الهلال الاحمر إلى المكان حيث تمكنت الاخيرة من انتشال المواطن ونقله للمستشفى.

وأكدت طواقم الإسعاف، أن المصاب حالته صعبة جراء تركه ينزف في المكان وتعمد قوات الاحتلال عرقلة وصول سيارة الإسعاف لنقله للمستشفى.