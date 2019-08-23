الاحتلال ينشر فيديو يزعم فيه إحباط عملية ضد جنوده على حدود قطاع غزة

وطن: زعم الاحتلال الإسرائيلي احباط عملية ضد جنوده على حدود قطاع غزة فجر اليوم " الجمعة"، وذلك عبر نشر مقطع للفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي قد مقطعا مصوراص يزعم من خلاله احباط عملية عسكرية ضد جنود الاحتلال وعلى حدود القطاع، فيما ادعى الاحتلال قيام أحد الشبان بالقاء قنبلة يدوية باتجاه الجنود، وعليه قد جرى استهدافه.

ودعا الاحتلال بأن شابا فلسطينيا تمكن من عبور السياج الحدودي وقام بمهاجمة الجنود بالقنابل ودون وقوع إي إصابات في صفوف قوات الاحتلال. فيما أطلق النار على الشاب وأصيب بجراح "بلغية".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة فجر اليوم بإصابة شاب بإصابة شاب برصاص الاحتلال في المنطقة المحاذية للحدود شرق غزة، فيما وصفت حالته بـ"الصعبة".