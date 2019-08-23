صحيفة لبنانية| الاحتلال يضع شرطا لإدخال المنحة القطرية لغزة.. والفصائل الفلسطينية ترفض..

وطن: كشفت صحيفة لبنانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشترط لإدخال الاموال القطرية التي توزع على قطاع غزة ضمان الهدوء إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية التي تُعقد منتصف الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم الجمعة، ان الشرط الإسرائيلي جوبه بالرفض من قبل الفصائل الفلسطينية، التي شددت أن المطلوب ليس إدخال الأموال فقط، بل تنفيذ جميع التفاهمات.

وأوضحت الصحيفة أن مباحثات جرت أمس مع الوسطاء بشأن إدخال الأموال، غير أنها تعثر مع وجود الشرط الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن المواطنين في غزة، ومن ورائهم المقاومة، يستعدون للتصعيد والتحشيد اليوم على السياج الفاصل والشمالية للقطاع، بينما تعثّرت جهود الوسطاء في الحفاظ على حالة الهدوء، بعد تنصّل الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ التفاهمات.

وكثفت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من دعواتها إلى تأمين مشاركة واسعة في جمعة "لبيك يا أقصى" تمهيداً لعودة الضغط الميداني قرب السياج الفاصل.