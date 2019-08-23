مقتل مستوطنة وإصابة إثنين أخرين بتفجير عبوة ناسفة غرب رام الله

رام الله- وطن: قالت وسائل إعلام عبرية إن مستوطنة قتلت وإصيب إثنان أخران من عائلة واحد بجروح خطيرة، صباح اليوم، جراء تفجير عبوة ناسفة بهم قرب مستوطنة "دولف" غرب رام الله.

وذكرت شهود عيان في المنطقة أن عدد من سيارات الإسعاف الإسرائيلية حضرت للمكان للنقل المستوطنين المصابين، فيما أغلق جيش الاحتلال المكان.

وبحسب صحيفة"جاروزلم بوست" العبرية بأن فلسطينياً كان يقود سيارة بيضاء، قام بإلقاء عبوة باتجاه سيارة اخرى تضم 3 مستوطنين، ومنهم مستوطن يبلغ من العمر (46)عاما، واخر (21) عاما، ومستوطنة تبلغ من العمر (18)عاما.

وأوضحت الصحيفة بأن المستوطن البالغ من العمر (46) عاما أصيب بجروح في الجزء العلوي من جسده، فيما أصيب المستوطن البالغ من العمر (20) عاما بجروح في منتصف جسده "جذعه"، أما المستوطنة فقد أصيبت بجروح متعددة وقد جرى علاجها بشكل فوري، قبل أن يتم إعلان وفاتها فيما بعد، وتم نقل كلا المستوطنين إلى المستشفى بواسطة طائرة "هيلوكبتر".

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: "بأنه تم تلقي تقرير عن تفجير قرب مستوطنة دولف وقوات الجيش وصلت للمكان وبدأت عمليات تمشيط وبحث.

يتبع..