الاحتلال يغلق الطريق المؤدي لقرى غرب رام الله

رام الله- وطن: أغلق جيش الاحتلال الطريق المؤدي إلى قرى غرب رام الله، صباح اليوم، ومنع مرور مركبات المواطنين منها.

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال أقام حاجزاً بين بيتونيا وعين عريك، وهو الطريق المؤدي إلى قرى غرب رام الله، ومنع مرور المركبات منها.

كما أغلق جيش الاحتلال طريق وادي العنب "الدلب" قرب قرى الجانية ورأس كركر ودير بزيع، وهي الطريق الواصلة لعدد من قرى غرب رام الله.

يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار واسع لجيش الاحتلال وتحليق مكثف لمروحياته، عقب إلقاء قنبلة يدوية تجاه مستوطنين قرب مستوطنة "دولف" المقامة على أراضي المواطنين في قرى الجانية ورأس كركر ودير بزيع، الأمر الذي أدى لمقتل مستوطنة وإصابة أثنين أخرين بجروح خطيرة، فيما انسحب المنفذ من المكان.