عقب عملية "دوليف"| نتنياهو يدعو لجلسة أمنية طارئة

وطن-: دعا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لعقد جلسة تشاورية أمنية طارئة في أعقاب مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة إثنين اخرين بجروح خطيرة في تفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة "دولف" غرب رام الله.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو خلال الساعات القليلة القادمة جلسة تشاورية حول ما وصفه بـ"الحدث الأمني" مع أركان جيش الاحتلال.

وبحسب ما ورد على موقع "0404" العبري: فإن نتنياهو يجري الآن اتصالاته الأمنية عقب الانفجار، فيما يتلقى تحديثات دورية حول عمل الاستخبارات الإسرائيلية، والبحث عن منفذي العملية.

فيما رجحت بعض الصحف العبرية بأن العملية قد تمت بتفجير عبوة ناسفة وضعت سابقا في المكان، بينما البعض يشير بأن العبوة المصنعة يدوياً قد ألقيت إلى داخل مركبة كان يتواجد بداخلها المجندة والمصابين الاخرين وجميعهم من نفس العائلة.

وكان قد وصف جيش الاحتلال عملية تفجير عبوة قرب مستوطنة "دوليف" غرب رام الله بالصعبة جدا، حتى في نتائجها.