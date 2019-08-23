الاحتلال يعيد فتح الطرق التي أغلقها غرب وشمال رام الله

رام الله- وطن: أعاد جيش الاحتلال فتح عدد من الطريق التي أغلقها لساعات في غرب وشمال رام الله.

وكان جيش الاحتلال أقام حاجزاً بين بيتونيا وعين عريك، وهو الطريق المؤدي إلى قرى غرب رام الله، ومنع مرور المركبات منها.

كما أغلق جيش الاحتلال طريق وادي العنب "الدلب" قرب قرى الجانية ورأس كركر ودير بزيع، وهي الطريق الواصلة لعدد من قرى غرب رام الله.

وأقام حاجزاً بين بلدة سردا ورام الله. كما أقام حاجزاً على مفترق عين سينيا شمال رام الله.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من مقتل مستوطنة وإصابة إثنين أخرين جراء تفجير عبوة ناسفة بهم قرب مستوطنة "دولف" المقامة على اراضي المواطنين غرب رام الله.