مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة شرق الخليل

الخليل- وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، مركبات المواطنين على الشارع الالتفافي رقم 60 بمحاذاة منطقة خارصينا شرق مدينة الخليل ورشقوها بالحجارة.

وذكرت مصادر محلية ان عددا من المستوطنين تجمعوا على الشارع الاستيطاني ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، فيما عززت قوات الاحتلال من تواجدها في المنطقة، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار مادية في مركبات المواطنين.

الى ذلك نصبت قوات الاحتلال حاجزا على مدخل واد الشاجنة غرب بلدة دورا وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم، مما أدى إلى عرقلة حركة السير وتوقيف المواطنين في الاجواء الحارة.

(وفا)