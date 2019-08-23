اصابات خلال مهاجمة الاحتلال للمشاركين في المسيرات السلمية شرق قطاع غزة

وطن: اصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي بينهم طفل، و5 آخرون بالرصاص "المطاطي" والعشرات بالاختناق اليوم الجمعة، خلال مهاجمة قوات الاحتلال الاسرائيلي للمشاركين في المسيرات الاسبوعية السلمية التي تقام ايام الجمعة من كل اسبوع في نقاط التجمع الخمس شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بان جنود الاحتلال المتمركزين في الابراج العسكرية وخلف السواتر الترابية على السياج الفاصل شرقي القطاع، اطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين، ما ادى الى اصابة 3 مواطنين بالرصاص الحي، و5 آخرون بالرصاص "المطاطي" والعشرات بالاختناق.

واشارت المصادر الى ان قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة باتجاه المشاركين في المسيرات.