عن فرض تدريس قانون القومية وغياب التمرد

كتب عوض عبد الفتاح: تكيَفت المدارس العربية الفلسطينية، والمعلم العربي، داخل الخط الاخضر مع واقع المنهاج التعليمي الذي فرضته إسرائيل على هذه المدارس، منذ النكبة . فمنذ اللحظة التي ولد فيها هذا الكيان الاستعماري، تم إستبدال المنهاج القائم بمنهاج آخر، كجزء من منظومة الاستعمار الجديد، كإحدى أهم أدوات السيطرة والتحكم بوعي الذين أخضعتهم لقهرها ، ممن نجا من جريمة الطرد الوحشي. ولم تنجح كل المحاولات الفردية لمعلمين، شجعان ، تمردوا منذ السنوات الاولى، وعلى مدار عقود لاحقة ضد هذا المنهاج، ولا جميع المحاولات الحزبية والجماعية، لزحزحة وزارة المعارف الصهيونية الموجهه من الشاباك من إحداث اي تغيير جدي في مضامين المناهج . وقد أُستعين بجهاز تحكم وترهيب وتخويف لضمان تطبيق المنهاج، بحيث تم قبول المعلمين بموافقة هذا الجهاز القمعي .

الامر الوحيد الذي تغيّر، وهو أمرٌ هام، وإرتبط بنشوء وعي شعبيّ عام بعد يوم الارض ، وهو تجرؤ المزيد من المعلمين الفلسطينيين على الانخراط بالعمل السياسي والتقرب من الاحزاب الوطنية ، وتمرير رسائل وطنية لطلابهم بين الحين والآخر . وفِي العقدين الاخيرين، إتسعت هذه الظاهرة، وبرز معلمون ومدراء مدارس اكثر التزاماً بالهم الوطني. ولكنها لم تتحول إلى ثورة ، تتجلى في تمرد جماعي منظم تطيح المنهاج الذي يتجاهل تاريخ فلسطين، والفلسطينيين، و الشعر والأدب الفلسطيني ، الوطني، ويسعى إلى محو ذاكرة الاجيال الفلسطينية بهدف تفريغ الانسان الفلسطيني من بذور التمرد والرفض ومن قدرته على تكوين شخصيته الوطنية المستقلة.

وحالياً تنعكسُ الحالة الصعبة التي تمرّ بها القضية الفلسطينية، وحالة الاحباط التي يعيشها الفسلسطينيون داخل الخط الاخضر، في أوساط طواقم التدريس، خاصة وأن ُمهمة التدريس، والتعامل مع الجيل الجديد، باتت أكثر تعقيداً وصعوبةً جراء نمط الحياة المادية المتغيّر بإيقاع غير مسبوقٍ من حيث وتيرته. فالخوف من تمرير رسائل وطنية، وأخلاقية ( بمفهوم التضامن الاجتماعي)، الذي كان سائداً في السابق، أُضيف إليه، أو أُستبدل، بسلوك خطيرٍ هو اللامبالاة ، أي عدم اكتراث المعلم او المعلمة ، بما هو خارج سياق المنهاج الاسرائيلي . ومع اضمحلال الاحزاب الوطنية، وضمور قدرتها على التجديد، وتفاقم عجزها عن مواجهة نظام القهر والنهب والتهويد، تتكثف الازمة الوطنية التي نعيشها، نحن وأبناؤنا.

فكيف نواجه فرض تدريس قانون القومية الاستعماري، الذي بالطبع سيُكرس ما هو قائم، ويشدد إجراءات التخويف والترهيب ضد الطواقم التدريسية ؟

القانون هو عنصري سافر، اذ هكذا ارادته الموسسة الصهيونية، مستندة الى منطق القوة العارية، وليس إلى أي منطق آخر ، ولم تحتاج إسرائيل هذه المرة إلى رتوش للتمويه .

تساءلتُ دائماً، وكتبتُ أكثر من مرة ، أننا لم نجرب إطلاق صرخة معلمين شاملة وجماعية ، مثل الإعلان عن تحدي المنهاج وعدم الدخول الى الصفوف ليومين او ثلاثة او حتى اكثر، لأن من شأن ذلك أن يهز الوعي الراكد، المستكين، ويستقطب الانتباه، إلى الظلم الواقع علينا، في حقل التعليم والتربية الرسمية ،في حقل بناء الاجيال وتحضيرها للمستقبل. وأذكر مثلا عندما تم فصلي من سلك التعليم ، عام ١٩٨١، انتفض الطلاب ، وطافوا شوارع القرية و كتبوا العرائض ، ولم ينتفض المعلمون، وهو الذي أخر فصلي ثلاثة أشهر، قبل أن يخضع المجلس المحلي للقرار، مما أكد على أهمية النضال الجماعي. لكن خروجي عن المنهاج بدا لغالبية المعلمين تهوراً، وغير واقعي وتهديداً لوطائفهم . قد يكون سلوك المعلمين في تلك الحقبة مفهوما، اذ كان نظام الرقابة الشابكية شديداً يهدد بقطع الأرزاق والملاحقة والتضييق، ولكن نحن اليوم، كشعب ، وشرائح متعلمة ومثقفة بتنا اكثر وعيا ، واكثر تطورا في فهمنا لطبيعة النظام الصهيوني وطريقة عمله ، واكثر إطلاعاً على أنماط الاحتجاج والتمرد ، المدني، ضد الظلم ، كطريق للتغيير الحقيقي .

إن من شأن إقدام المعلمين على خطوة احتجاجية، تبدأ بالإضراب ليوم واحد في المرحلة الاولى، التي ستكون بمثابة إطلاق الرصاصة الاولى التي تهز الوعي وحالة التكيف السلبي المتراكم، بحيث تجعل كل مواطن، وكل طالب، يفكر بالواقع غير العادل المفروض على المدارس العربية .

لقد بات قانون القومية ، قانونا مداناً عالمياً، وبالتالي فإن خطوة احتجاجية ״ ثورية״ من هذا النوع سيكون لها صداها الكبير، وسنجد أوساطاً اسرائيلية، يسارية مناهضة للتمييز والاحتلال ، وربما أوساطاً لبرالية، تتفهم هذه الخطوة وقد تبدي بعض التعاطف .

ليس متوقعاً ان تؤتي هذه الخطوة ثمارا عملية فورية، ولن تستجيب المؤسسة الصهيونية لمطالب المعلمين والطلاب ، ولكنها بالتأكيد ، ستكون بمثابة درس تعبوي وتثقيفي ليس فقط للمعلمين والطلاب ، بل لعموم شعبنا ، الذي يحتاج بصورة ملحة ، لحدث مؤسس يستعيد من خلاله ما فقده من تضامن داخلي، وتماسك وطني، ويفتح افاقا جديدة للعمل الوطني الذي يتشكل من تحت .

وربما من المفيد إستحضار بعض من تاريخ النضال في جنوب افريقيا للتدليل على أهمية التعبير عن الرفض والنضال الشعبي. إن انتفاضة الطلاب ( الثانوييين ) في منطقة سويتو عام ١٩٧٦، والتي تعرف ب ״إنتفاضة سويتو״ احتجاجاً على فرض تعليم اللغة الافريكانية، لغة الأقلية الاستعمارية البيضاء هزّت البلاد ، وتدحرجت الى انتفاضة شعبية عارمة، اجبرت نظام الابرتهايد الى الغاء القرار بعد تسعة أشهر، ونقلت النضال المنظم ، الممتد منذ أوائل القرن العشرين، الى مرحلة نوعية جديدة، الذي تطور وتواصل وصولا الى سقوط نظام الفصل العنصري الابرتهايد الكولونيالي عام ١٩٩٤.