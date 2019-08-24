"هيئة العودة" تدعو للمشاركة في جمعة "الوفاء للشهداء"

وطن: دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة في فعاليات جمعة "الوفاء للشهداء" شرقي قطاع غزة الأسبوع المقبل، تزامنًا مع الذكرى الخامسة لانتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيانها الختامي للجمعة الـ71 من المسيرات، والذي شهد فعاليات تحت عنوان: "لبيك يا أقصى": "ندعو جماهير شعبنا للمشارة في فعاليات الجمعة القادمة الـ72 تحت اسم "جمعة الوفاء للشهداء" تزامنًا مع ذكرى انتهاء عدوان عام 2014 والذي استشهد خلاله 2320 مواطنًا على مدى 51 يومًا من العدوان على غزة".

وذكرت الهيئة أن "الجماهير التي خرجت اليوم في قطاع غزة والضفة ومخيمات لبنان وفي الـ48 تؤكد تمسكها بالقدس عاصمة للشعب الفلسطيني ومستعدة أن تحمي مقدساتها الإسلامية والمسيحية من التهويد، وتعلن للمطبّعين والمتآمرين رفضها لصفقة القرن وتداعياتها على المنطقة العربية وشعوبها الحرة".

وجاءت فعاليات هذه الجمعة من المسيرات بالتزامن مع الذكرى الـ50 لإحراق المسجد الأقصى المبارك على يد متطرفين يهود.

وأكدت الهيئة استمرار مسيرات العودة "كأداة وطنية سلمية شعبية فاعلة بيد الجماهير المنتفضة ودرسًا تكتبه الجماهير بوعيها لكل الشعوب الحية".

وشارك الآلاف امس الجمعة في فعاليات الأسبوع الـ71 من مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي القطاع، واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين وأصابت أكثر من 120 منهم.