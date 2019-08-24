فولكسفاغن تستدعي آلاف السيارات بسبب "مشكلة خطيرة"

وطن: قالت فولكسفاغن إيه.جي، الجمعة، إنها ستستدعي 679 ألف سيارة بالولايات المتحدة، بيعت منذ عام 2011، بسبب مشكلة في الكهرباء قد تؤدي إلى انزلاق السيارة وهي متوقفة.

وذكرت شركة صناعة السيارات أن السائق قد ينزع مفتاح التشغيل بعد التوقف عن الحركة دون اتخاذ وضع التوقف في السيارة، مما يزيد من مخاطر انزلاقها.

وقال متحدث باسم الشركة أنه لم ترد أي تقارير عن إصابات نتيجة العيب.

ويغطي الاستدعاء طرازات جيتا وبيتل وبيتل كونفرتبل وغولف وغولف سبورت فاغن وجي.تي.آي في الفترة من 2011 وحتى 2019.