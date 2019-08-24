ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق تغير وجهتها

وطن: غيرت ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا1"، التي تسعى الولايات المتحدة لاحتجازها وسط تصاعد لتوتر العلاقات بين واشنطن وطهران، وجهتها إلى أحد الموانئ التركية.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" غيرت الناقلة التي كانت تسمى في السابق "غريس 1"، وجهتها في منظومة التعريف الآلي للسفن إلى تركيا في وقت مبكر اليوم السبت.

هذا وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة بعد أن أعلنت أن طهران تعهدت بعدم تسليم الوقود لمصفاة نفط سورية تخضع للعقوبات الأوروبية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت السبت، أمرا بضبط واعتراض ناقلة النفط الإيرانية جريس-1 التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط.

وفي 4 يوليو / تموز الماضي احتجزت سلطات جبل طارق البريطانية ناقلة النفط "غريس 1"، التي تحمل شحنة من النفط الإيراني، واعتقلت القبطان وكبير مساعديه واثنين آخرين من أفراد الطاقم، بدعوى أن هذه الناقلة تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا.

وكان السفير الإيراني في المملكة المتحدة أعلن، الخميس الماضي، أن الناقلة "غريس 1" ستغادر جبل طارق قريبا، بعد الإفراج عنها وعن طاقمها.

واحتجزت إيران الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" في مضيق هرمز في 18 يوليو الماضي، بدعوى خرقها لقوانين الملاحة، فيما بدا أنه رد على احتجاز بريطانيا للناقلة "غريس 1" بمضيق جبل طارق.

وأثار الإجراء الإيراني مخاوف دول غربية حيال أمن الملاحة بمنطقة الخليج، مما دعا الولايات المتحدة إلى اقتراح تشكيل تحالف لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

(سبوتنيك)