تونس: محكمة تصدر أمراً باعتقال أحد مرشحي الرئاسة

وطن: أصدرت محكمة تونسية، أمراً باعتقال المرشح الرئاسي، نبيل القروي، الذي يواجه تهماً بغسيل الأموال.

وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، وهو مجمع قضائي يعنى بقضايا الفساد، قد أمر بتجميد أموال القروي وشقيقه، ومنعهما من السفر، كتدبير احترازي لحين الفصل في القضية، نهاية يونيو/حزيران الفائت.

ويذكر أن نبيل القروي، الذي يخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول المقبل، هو المالك السابق لقناة نسمة الخاصة، ورئيس حزب "قلب تونس".