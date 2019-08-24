وطن: يواصل ثمانية اسرى اضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لاستمرار اعتقالهم الاداري.

وقال نادي الأسير في بيان له اليوم السبت، إن ثمانية اسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجا على تجديد اعتقالهم الإداري لفترات متفاوتة.

والأسرى هم: الأسير حذيفة حلبية (28 عاماً) والمضرب منذ (55) يوماً، وهو من بلدة أبو ديس قضاء القدس، وهو أسير سابق اُعتقل ثلاث مرات، ويعاني من عدة مشاكل صحية سابقة حيث تعرض وهو طفل لحروق بليغة، كما وأُصيب في مرحلة من عمرة بمرض سرطان الدم وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة بعد أن شفي منه، علماً أنه متزوج وهو وأب لطفلة، وآخر اعتقال له كان في تاريخ العاشر من يونيو/ حزيران 2018.

- الأسير أحمد غنام (42 عاماً) والمضرب منذ (42) يوماً..وهومن مدينة دورا قضاء محافظة الخليل، معتقل منذ حزيران/ يونيو 2019، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه تسع سنوات، وعانى سابقاً من إصابته بالسرطان الدم، وهو بحاجة إلى متابعة صحية بسبب ضعف المناعة لديه، علماً أنه متزوج وله طفلين.

-الأسير سلطان خلوف (38 عاماً)، والمضرب منذ (38) يوماً، وهو من بلدة برقين قضاء محافظة جنين، شرع بالإضراب عن الطعام بعد أن أعلنت سلطات الاحتلال نيتها عن تحويله إلى الاعتقال الإداري، الأسير خلوف اُعتقل في تاريخ، الثامن من تموز/ يوليو الجاري، وسبق ذلك أن قضى في معتقلات الاحتلال أكثر من أربعة أعوام، وهو يعاني من مشاكل في التنفس، ويقبع في زنازين معتقل "مجدو".

- الأسير إسماعيل علي (30 عاماً) والمضرب منذ (32) يوماً، وهو من بلدة أبو ديس قضاء القدس، معتقل منذ شهر شباط/ فبراير 2019، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه سبع سنوات في معتقلات الاحتلال ويقبع في معتقل "النقب".

-الأسير وجدي العواودة (20 عاماً) والمضرب منذ (27) يوماً، وهو من بلدة دورا قضاء الخليل، معتقل منذ شهر نيسان/ أبريل 2018، وهو أسير إداري ويعاني من مشاكل صحية بحاجة إلى علاج، حيث تماطل إدارة المعتقلات في تقديم العلاج اللازم له، وهو مضرب ضد مماطلة علاجه ورفضاً لاعتقاله الإداري.

-الأسير طارق قعدان (46 عاماً) والمضرب منذ (25) يوماً، وهو من محافظة جنين، هو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (11) عاماً ما بين أحكام واعتقال إداري، وكان آخر اعتقال له في تاريخ 23 شباط/ فبراير 2019، وقد صدر بحقه حكماً بالسّجن الفعلي مدة شهرين وبعد انقضاء مدة الحكم، أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه قبل الإفراج عنه بأيام، علماً أنه متزوج وله ستة أبناء.

- الأسير ناصر الجدع (30 عاماً) والمضرب من (18) يوماً، من بلدة برقين في محافظة جنين، هو أسير سابق اُعتقل ثلاث مرات، وهذا الاعتقال الإداري الأول له، حيث أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه لمدة ستة شهور، وذلك منذ تاريخ اعتقاله في الرابع من تموز/ يوليو 2019، علماً أنه يقبع في زنازين معتقل "عوفر".

- الأسير ثائر حمدان (21 عاماً) والمضرب منذ منذ (13) يوماً، من بلدة بيت سيرا، معتقل إداري منذ تاريخ 16 حزيران/ يونيو 2018، وقد صدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وهذا الاعتقال الأول له، وقد شرع في الإضراب منذ تاريخ 12 آب/أغسطس الجاري، ويقبع في زنازين معتقل "عوفر".